شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى يكرم النجم فاروق الفيشاوى بدورته الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس .

وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم بالشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة جدا، حسبما أكد نجله أحمد الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي.

الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

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وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.

الفنان فاروق الفيشاوي قدم للمسرح المصري الكثير من الاعمال المسرحية منها : ( الأيدي الناعمة ) و( الناس اللي في الثالث ) و( اعقل يا دكتور ) و( ولاد ريا وسكينة ) و( بداية ونهاية ) و( البرنسيسة ) و( شباب امرأة ) و( مسليمة الكذاب ) ومؤخر شارك في بطولة مسرحية " الملك لير " مع النجم يحيى الفخراني .