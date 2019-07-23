شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التلفزيون بعد سرقة "الشرق" لمسلسل سوق العصر: "مش هنسيب حقنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على سرقة قناة الشرق الإخوانية لمسلسل سوق العصر وعرضه على شاشاتها دون وجه حق، "التليفزيون مش هيسيب حقه أبدا"، وأن الشئون القانونية بالتليفزيون المصرى تتولى المسألة للحفاظ على حقوق الملكية الخاصة بالمسلسل، مؤكدة أن قناة الشرق تسيئ إلى مصر وفى نفس الوقت تقوم بسرقة أعمالها الدرامية وتعرضها دون وجه حق.

وأشارت نائلة فاروق إلى أن هناك العديد من الاختراقات لحقوق الملكية الفكرية لكن ما تفعله قناة الشرق يندرج تحت بند البجاحة والخسة.

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مسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى، إخراج هانى إسماعيل.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.