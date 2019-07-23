شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الظهور الأول لبريتنى سبيرز وسام اصغرى على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من ارتباط النجمة العالمية بريتنى سبيرز بسام اصغرى منذ 2016، إلا أن الثنائى ظهرا أمس لأول مرة على الـred carpet، وذلك فى العرض الأول لفيلم Once Upon A Time In Hollywood فى هوليوود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

تركزت عدسات المصورين بالعرض على بريتنى سبيرز ذات، 37 عاما، وسام اصغرى البلغ من العمر، 35 عاما، بمجرد وصولهما لمكان العرض وقد تبادل الثنائى القبلات على السجادة الحمراء.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



الظهور الاول لبريتي و صديقها علي السجادة الحمراء

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الظهور الاول لبريتي و صديقها علي السجادة الحمراء



بريتني سبيرز وسام اصغري



بريتني سبيرز وسام اصغري



بريتني سبيرز وسام اصغري