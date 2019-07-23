صورة نادرة لحسن شحاتة والراحل نور الشريف فى نادى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صورة نادرة الفنان الكبير الراحل نور الشريف بالكابتن حسن شحاتة مدرب المنتخب المصرى السابق، مرتديان قميص الزمالك عندما كانا ناشئين فى القلعة البيضاء.
الفنان نور الشريف كانت اتجاهاته رياضية كروية قبل احترافه الفن ولعب فى نادى الزمالك لفترة حينما كان اسمه "محمد جابر" وهو اسمه الحقيقى لكنه غيره فيما بعد لنور الشريف كاسم فنى.
نور الشريف وحسن شحاته في ناشئى الزمالك
نجح الفنان الراحل نور الشريف فى تقديم واحد من أجمل أعماله السينامائية وهو "شحاتة أبو كف" فى فيلم غريب فى بيتى عام 1982 مع سندريلا السينما العربية سعاد حسنى، حيث جسد دور لاعب كرة قدم بنادى الزمالك قادم من الريف وتألق بشدة ليتآمر عليه زملائه لإقصائه من الفريق بسبب نجاحه.
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