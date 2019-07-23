فيديو.. إليسا تغنى "قبل أى حد" فى إعلان we الجديد بتوقيع "سينرجى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى أغنية "قبل أى حد" للنجمة اللبنانية إليسا فى الإعلان الجديد لشركة we للاتصالات، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله وإنتاج شركة سينرجى. وشارك فى الإعلان الفنانة روبى إضافة لعدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان والطفلة ملك حسن التى ظهرت فى مسلسل "زى الشمس" رمضان الماضى. وتقول كلمات أغنية "قبل أى حد" لو قلبك غرقان في غرامها .. ليه تستنى؟ اقف قدامها قول وعيد وزيد .. قول عشقان لو نفسنا دلوقتي في حاجة .. ليه نستنى؟ دي تبقى سذاجة، نفذ فوراً .. حالاً .. والآن ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير لو قلبك غرقان في غرامها .. ليه تستنى؟ اقف قدامها قول وعيد وزيد .. قول عشقان لو نفسنا دلوقتي في حاجة .. ليه نستنى؟ دي تبقى سذاجة، نفذ فوراً .. حالاً .. والآن ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير Advertisements لما خصامنا يمرَّر يومنا .. ليه نستنى نزيد في همومنا صالح .. واجه .. ماتكابرش لو غلطان حاسس حلمك أكبر منك .. ليه تستنى إكبرله لإنك، هي مرة ومش هتعيشها مرة كمان ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير في دماغك أفكار مجنونة .. والناس بتقول مش مضمونة، غامر .. عافر .. جازف، دي الدنيا رهان خليك وسط الناس الحلوة..عيش اللحظة كإنها غنوة ارقص..اضحك..افرح من غير حسبان ما قبل أي حد تاني، ليه نستني لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير

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