شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين عن مسرحية "المتفائل": أوعدكم هتتبسطوا وتستمعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بتقديم أول عروض مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومى بالعتبة، موضحا أن افتتاح العرض سيكون يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء، موجهة رسالة للجمهور قائلا "أوعدكم هاتتبسطوا وتستمتعوا فى سهرة محترمة ومبهجة".

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام وهى بطولة الفنان سامح حسين ويشارك فى بطولتها أيضا سامى مغاورى، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على.

يذكر أن "كانديد" هى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير كتبها عام 1759وتدور أحداثها حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

وتعد تلك الرواية من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسي فولتير وتعكس نظرته حيث تتبني الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755.