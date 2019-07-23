إنجي شرف بـ"تاج"على رأسها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إنجي شرف مجموعة من الصورِ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت إنجي في الصور بإطلالة جذابة، ارتدت فستاناً أسود شفاف، كما وضعت "تاج" على رأسها. يذكر أن أخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر"، بطولة الفنان محمد فؤاد، مادلين طبر،حسن يوسف، فريال يوسف، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

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