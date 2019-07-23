بـ"دراجة نارية".. إسلام جمال ينشر صور من كواليس " بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان إسلام جمال مجموعة صور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير مسلسل " بلا دليل".

وظهر جمال في الصور على " دراجة نارية" وعلق:" أول يوم تصوير مسلسل بلا دليل، الله كريم". مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، ومن إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

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