بالفيديو| إيمي سمير غانم تبعث رسالة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحد الأعمال التلفزيونية التي تجمع بين والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز. وعلقت إيمي على الفيديو بقولها:" بحبكوا ربنا يحفظكوا". وشاركت إيمي في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

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