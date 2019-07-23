بعد انفصاله عن هنا شيحة.. أحمد فلوكس يرقص بالحصان في الأهرامات "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بمقطع فيديو له أثناء ركوبه الخيل بمنطقة الأهرامات، ويعد هذا الفيديو أحدث ظهور له بعد انفصاله عن زوجته الفنانة هنا شيحة.

ونشر فلوكس الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظه على ظهر حان يرقص به، وكتب: "كم أعشق الخيل.. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".

يذكر أن الفنانة هنا شيحة أعلنت عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما.