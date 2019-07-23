هنا شيحة تهنئ إنجي المقدم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقتها الفنانة إنجي المقدم؛ بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت هنا صورة لإنجي عبر خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا نجوجو". وتحتفل الفنانة إنجي المقدم بعيد ميلادها الـ41، فهي من مواليد 23 يوليو 1977. يذكر أن الفنانة هنا شيحة أعلنت عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما.

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