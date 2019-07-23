أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ 48

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشرت الصفحة الرسمية للفنان أحمد عز مجموعة صور له هو يحتفل بعيد ميلاده الـ 48، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر أحمد عز هو يقف أمام تورتة عيد الميلاد التي أُعُدت خصيصًا للحفل، وتحمل صورته من فيلم "الممر"، وسط مجموعة من أصدقائه المقربين.

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ويحتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الـ 48، فهو من مواليد 23 يوليو 1971.

يذكر أن الفنان أحمد عز ينتظر عرض فيله الجديد "ولاد رزق2"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.