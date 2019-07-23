تراند اليوم : صورة| حقيقة وفاة "ريهام سعيد".. ما علاقتها بممثل شهير يحمل نعشها؟

ردت الإعلامية المصرية ريهام سعيد – التي تخضع للعلاج من مرض نادر - بنفسها على شائعة وفاتها التي نشرتها إحدى المواقع الإلكترونية.

وأعادت "ريهام" نشر الخبر المزعوم عن وفاتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام" مرفقًا بصورة للجنازة المزعومة، والتي يتضح أنها من جنازة الممثل الراحل سعيد عبدالغني.

وعلقت "ريهام" على الصورة قائلة "هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي.. هم يضحك و هم يبكي".



وكانت "ريهام" أصيبت ببكتريا في الوجه أدت سقوط أنفها وإعادة بناء أنف جديد من جلد أذنها، خوفًا من وصول المرض للمخ، لصعوبة السيطرة عليها، وفق قولها.

Advertisements

وكشف "ريهام" مؤخرًا عن سبب مرضها، من خلال فيديو ظهرت فيه تتجول في الشوارع احتفالاً بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا".

وعلقت وقتها على الفيديو قائلة إنها في هذا الوقت كان الطبيب منعها من الحركة، لكنها لم تنفذ أوامره مما تسبب في أزمتها المرضية التي تعاني منها الآن.

وتابعت: "صحيح ساعتها كان الدكتور مانعني من الحركه ونزلت ومسمعتش الكلام واتسبب في الي أنا فيه بس هافضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر. احنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطوله نفتخر بيها أمام العالم. تحيا مصر".

