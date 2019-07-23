الموسم الثالث من La Casa de papel ما له وما عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 02:17 مساءً - انطلق صباح الجمعة الماضي، عرض المسلسل الإسباني La Casa de papel " Money Heist" وشاهده الملايين حول العالم، وتمكّن على مدى يومين من احتلال التراند على "تويتر" في كل دول العالم، وهي ظاهرة لم تحدث من قبل إلا مع مسلسل the game of thrones.



المسلسل الذي صنّف الأعلى مشاهدة في العالم، من بين الأعمال غير الناطقة باللغة الإسبانية، نجح في موسمه الثالث في تحقيق نجاح جماهيري ونقدي، محافظاً على إيقاعه التشويقي، وترابطه الدرامي، دون أن يشعر المشاهد أنّ ثمّة مسافة زمنيّة بين الموسمين الثاني والثالث، لينتهي نهاية مفتوحة على جزء رابع، سبق وأعلن عنه صنّاع العمل في مؤتمر عقدوه في مدريد الشهر الماضي.



يبدأ الموسم الثالث، بلمحة سريعة على العصابة التي انفرط عقدها، حيث انتقل كل اثنان إلى بلد، بإشراف من البروفيسور الذي لم يفته تحديد أمكنة أفراد عصابته في شرق آسيا وأفريقيا، وطريقة الاتصال بهم في حال حصل لأحدهم مكروه.



تقرّر طوكيو الانفصال عن ريو، بعد أن سئمت حياة الجزيرة النائية، يسلّمها هاتفاً كان قد اشتراه من تاجر ليبي، بعد فرارهم من إسبانيا، ويطلب منها أن تفتح الهاتف كل ثلاثة أيام، وأن تتصل به عند الساعة السادسة ليطمئن عليها.



لم يخطر ببال ريو الأرعن، وأكثر أعضاء الفريق هشاشةً أن التاجر قد يكون وشى به للشرطة، وهذا ما يحصل، بعد الاتصال بين ريو وطوكيو، تسارع الشرطة لإلقاء القبض على الشاب، وتتمكّن طوكيو من الهروب، لتتصل بالروفيسور، فيقرر جمع كل الفريق والعودة إلى إسبانيا، وتنفيذ عملية جديدة لاستعادة ريو.

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ولأنّ عمليات السطو، هو الأمر الوحيد الذي ينجح فيه الفريق، يقرّر البروفيسور، تنفيذ خطّة كان قد أعدها برلين قبل ثلاث سنوات من سرقة دار السك الملكية بالاتفاق مع صديقه في روما، ويرفض يومها البروفيسور تنفيذ الخطّة لأنّها غير مضمونة العواقب، إلا أنّ مأزق ريو، والخوف من انقضاض الشرطة على باقي أعضاء الفريق، يسلبهم قرارهم، ويضعهم أمام خيار واحد، تنفيذ خطّة برلين من خلال العودة إلى مدريد.



الخطّة عبقرية، وقائد الفريق داخل بنك إسبانيا حيث سيسطو الفريق على احتياطي الذهب، وحقائب تضمّ كل أسرار الدولة، هو باليرمو صديق برلين، الذي يظهر في أحداث العمل عن طريق الفلاش باك.



إذاً برلين مات في الموسم الثاني، ولم يعد صنّاع العمل إحياءه لما يتمتّع به من شعبية، وكان وجوده عن طريقة الفلاش باك، وإشرافه على تفاصيل الخطّة، الموقف المنقذ بأقلّ الأضرار، ما يضمن بقاء أكثر عناصر العمل جاذبيّة، دون أن يقع هذا الأخير في فخّ الافتعال.



المفاجأة التي يكتشفها المشاهدون أن برلين والبروفيسور شقيقان، ما يفسّر التقارب بينهما.



الخطّة نفّذت على عجل، احتاط البروفيسور، ووضع خططاً بديلة، لكنّ الوقت لم يسعفهم للتحضير، خصوصاً أن ريو يتعرّض للتعذيب، وكل يوم إضافي، يعني فقدان إمكانية عودته.

فيديو: الموسم الثالث من Westworld



في الموسم الثالث، يتورّط أعضاء الفريق بمشاكل غير قابلة للحل، لا يسعفهم ذكاء البروفيسور، فكل منهم عليه ابتداع الحلول، لينتهي الموسم نهاية صاعقة، بحلقة أخيرة كانت الأقوى بين كل حلقات العمل بأجزائه الثلاث.



وكان اللافت ظهور الممثلة الإسبانية من أصل أردني نجوى نمري، بشخصية المحقّقة الخارقة الذكاء، التي تتمكّن من ترويض البروفيسور والانتصار عليه في أكثر من معركة.



أما ما يحسب على العمل، فهو شخصية باليرمو التي حلّت بديلة لبرلين، دون أن يمتلك الممثل أدنى عناصر الجذب.



بطلة الموسم الثالث من دون منازع نيروبي، مع حضور مميز لهلسنكي.

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مواقع تصوير Game of Thrones في إيرلندا الشمالية



الموسم الرابع قادم رغم تحفّظ صنّاعه على إعلان موعده، إلا أنّ المؤكّد أنّه لن يعود هذا العام، رغم تذمّر المشاهدين من انتهاء المسلسل بطريقة تجعل من الانتظار مهمّة شاقّة.



يبقى أن يسجّل للعمل، أنّه أكثر الأعمال الإسبانية ذكاءً، وأنّه كلما تحدّى ذكاء المشاهد، تكون الدفّة لصالحه، وأنّه في كل مرّة يظنّ فيها المشاهد أنّ الإيقاع سيخفت، يكون العمل جاهزاً لخلق الدهشة في حبكة تفسّر لماذا حاز هذا العمل على أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ الأعمال الإسبانية.

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