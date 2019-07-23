تدهور حالة الفنان “فاروق الفيشاوي” الصحية.. ونقله إلى المستشفى ..وابنه: حالته حرجة!

نُقل الفنان المصري “فاروق الفيشاوي” إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً لاتمام علاجه من مرض السرطان. وأعلن نجله الممثل الشاب أحمد الفيشاوي، خبر تعرض والده النجم الكبير لوعكة شديدة، مؤكداَ أن حالته حرجة جدا، وطلب من الجمهور الدعاء له.

وأشار أحمد الفيشاوي إلى أنه يرافق والده في المنزل مع والدته الممثلة المعتزلة “سمية الألفي” التي حرصت على التواجد معه في هذه الفترة الصعبة. ودشن عدد من كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “فاروق الفيشاوي” وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وتمنوا له الصحة وان تمر الأزمة الصحية على خير.