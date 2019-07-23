أصالة: طارق العريان ليس له منافس

نشرت الفنانة أصالة الإعلان التشويقي لفيلم "ولاد رزق 2"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". دعمت أصالة زوجها طارق العريان، مخرج العمل، بكلمات حماسية قائلة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريبًا". قائلة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريبًا". يذكر أن "ولاد رزق" بطولة "أحمد عز، أحمد داوود، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج: طارق العريان، وسيتم عرضه في جميع دور العرض السينمائي يوم الخميس 8 أغسطس المقبل. الفيشاوي، خالد الصاوي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج: طارق العريان، وسيتم عرضه في جميع دور العرض السينمائي يوم الخميس 8 أغسطس المقبل.

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