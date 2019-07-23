فيديو.. "حبيت من قلبي" لمروة ناجي تتخطى مليون مشاهدة فى أقل من ٣ أيام

تخطت أغنية"حبيت من قلبي"، للمطربة مروة ناجي، حاجز المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فى أقل من ٣ أيام بعد طرح الكليب.
أغنية "حبيت من قلبي" هى التعاون الأول بين مروة ناجي وشركة "لايف ستايلز ستديوز"الرائدة فى صناعة الموسيقي، التى دعمت في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الأصوات المصرية التي شاركت فى برامج اكتشاف المواهب من بينهم هايدي موسى ورنا سماحة.
الأغنية من كلمات وألحان محمد الرفاعي، توزيع عادل عايش، تم تصويرها فى لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.
يذكر أن مروة ناجي حصلت، الإثنين، على جائزة mema talent award 2018 بمسابقة "الميما ميوزك أورد لعام 2018"، تسلمت الجائزة فى حضور الشيخ فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة "لايف ستايلز ستديوز".
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