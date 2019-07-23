فريق جدل الأردني يفتتح مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

يأتي الفريق الغنائي الشهير "جدل" الأردني، في مقدمة فعاليات مهرجان الصيف الدولي في الإسكندرية، التي تفتتح فعالياته يوم الجمعة القادم في مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس،

على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيهاً "وقوفاً".

يضم المهرجان لهذا العام عدد من الأنشطة الفنية والموسيقية والثقافية

مع حضور باقة غنائية مميزة أبرزها الفنان خالد سليم، نسمة محجوب، علي الحجار، بجانب الفعاليات الموسيقية التي يتقدمها الموسيقار الكبير عمر خيرت،الموسيقي السوري طارق سويدان، على أن تنتهي فعاليات المهرجان يوم السبت 31 أغسطس، وتتوافر جميع تذاكر المهرجان في مقر مكتبة الإسكندرية.