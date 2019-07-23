فيديو.. نوال الزغبي تتجاوز المليون الثاني بأحدث كليباتها

حقق الفيديو كليب الجديد للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات، متجاوزًا حاجز المليون الثاني، بعد مرور خمسة أيام على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات"يوتيوب".
يشار إلى أن فيديو كليب نوال الزغبي ضم ثلاث أغنيات مختلفة من أحدث ألبوماتها، وهى "كده باي، جوه قلبه، وصبح صبح"، وتعد أنجح أغاني الألبوم
يذكر أن أغنية "كده باي"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمه، و"صبح صبح"، كلمات وألحان عمرو المصري، توزيع توما، وأخيرًا "جوه قلبه"، كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع إلهامي دهيمة.
شاهد الفيديو كليب:
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