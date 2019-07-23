الخميس.. أحمد شيبة يُحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

يستعد الفنان أحمد شيبة، لإحياء حفل غنائى كبير في أحد الأماكن الشهيرة بالساحل الشمالى، وذلك مساء يوم الخميس المقبل.

من المقرر أن يقدم "شيبة" خلال

الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه الشهيرة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها "آه لو لعبت يا زهر، 100 وش، 6 وشوش.. وأخرى غيرها.

يذكر أنه كان أحيا الفنان أحمد شيبة حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة في الساحل الشمالى، وحضر الحفل مجموعة كبيرة من جمهوره، وعدد من رجال الأعمال.