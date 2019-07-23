بعد طرحه بساعات.. الإعلان التشويقي لفيلم "ولاد رزق2" يتصدر موقع "يوتيوب"

حصل الإعلان التشويقي لفيلم "ولاد رزق2 " على المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحه.

سجل الإعلان أكثر من 400 ألف مشاهدة بعد طرحه على الفناة الرسمية للشركة المنتجة عبر "يوتيوب"، على أن يتم عرض الفيلم يوم الخميس

الموافق 8 أغسطس في جميع دور العرض السينمائية.

يذكر أن "ولاد رزق" من بطولة "أحمد عز، أحمد داوود، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج: طارق العريان.