حصل الإعلان التشويقي لفيلم "ولاد رزق2 " على المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحه.
سجل الإعلان أكثر من 400 ألف مشاهدة بعد طرحه على الفناة الرسمية للشركة المنتجة عبر "يوتيوب"، على أن يتم عرض الفيلم يوم الخميسالموافق 8 أغسطس في جميع دور العرض السينمائية.
يذكر أن "ولاد رزق" من بطولة "أحمد عز، أحمد داوود، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج: طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحه بساعات.. الإعلان التشويقي لفيلم "ولاد رزق2" يتصدر موقع "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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