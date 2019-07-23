بعد الإعلان عن انفصاله.. الشرنوبي يواجه سارة الطباخ في "الميما"

اجتمع الفنان محمد الشرنوبي مع مديرة أعماله سارة الطباخ في حفل توزيع جوائز "الميما"، الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحصل الشرنوبي على أفضل مطرب

شاب لعام 2018، بينما فازت سارة الطباخ بلقب أفضل منتجة عن ألبوم الشرنوبي "زي الفصول الأربعة".

وأتى ذلك اللقاء بعد توضيح

الشرنوبي الأسباب الكاملة التي أدت إلى انفصاله عاطفيا عن سارة الطباخ، بسبب معاناته من معاملاتها السيئة مع محيطة الفني واحتكاره فنيا لأجل شركتها فقط، وبعد تكاثر الأقاويل والإشاعات حول علاقتهما، أتى الشرنوبي ليحسم الجدال بإعلان الانفصال.