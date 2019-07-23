اجتمع الفنان محمد الشرنوبي مع مديرة أعماله سارة الطباخ في حفل توزيع جوائز "الميما"، الذي أقيم مساء أمس في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وحصل الشرنوبي على أفضل مطربشاب لعام 2018، بينما فازت سارة الطباخ بلقب أفضل منتجة عن ألبوم الشرنوبي "زي الفصول الأربعة".
وأتى ذلك اللقاء بعد توضيحالشرنوبي الأسباب الكاملة التي أدت إلى انفصاله عاطفيا عن سارة الطباخ، بسبب معاناته من معاملاتها السيئة مع محيطة الفني واحتكاره فنيا لأجل شركتها فقط، وبعد تكاثر الأقاويل والإشاعات حول علاقتهما، أتى الشرنوبي ليحسم الجدال بإعلان الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن انفصاله.. الشرنوبي يواجه سارة الطباخ في "الميما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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