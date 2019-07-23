الليلة.. انطلاق الموسم الجديد من "الحكيم في بيتك" على cbc

ينطلق الموسم الجديد من برنامج "الحكيم في بيتك"، للطبيب أحمد الزهوي، اليوم الثلاثاء، الذي يذاع عبر قناة CBC، وذلك

في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

يذكر أن "الحكيم في بيتك" برنامج طبي يستضيف

استشاريين في التخصصات كافة ويتناول الموضوعات الطبية من جميع الجوانب سواء الطبية أو النفسية أو أنواع التغذية المناسبة لكل مرض، إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى.