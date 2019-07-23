شاهد.. إنجي علي تطالب جمهورها بالدعاء لفاروق الفيشاوي

دعمت الإعلامية إنجي علي، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي خلال أزمة مرضه الحالية التي يعاني منها، وطلبت من جمهورها تكثيف الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
وكتبت إنجي عبر حسابها قائلة : "فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن.. اللهم اشفه وعافه وأعف عنه"، وقد عاني الفيشاوي من وعكة صحية نُقل علي إثرها إلي أحد المستشفيات الكبري، وقام بزيارته عدد من نجوم الفن من بينهم سامح الصريطي، وكمال أبو رية.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن إصابته بمرض السرطان.
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