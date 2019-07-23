بأمر "الميما".. فريق مسار إجباري الأفضل لعام 2018

أعلن الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" فوزهم بلقب أفضل فريق في مهرجان "الميما" لعام 2018، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
يشار إلى أنه كان أقيم الاحتفال، مساء أمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتسلم الجائزة عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة أنغام، محمد الشرنوبي،بوسي، أدهم سليمان.
في سياق آخر يستعد الفريق لإحياء حفلات غنائية عدة في مصر ولبنان في الفترة الصيفية المقبلة، أبرزها حفلهم على المسرح الروماني بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقامة فعالياته هناك.
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