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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:34 مساءً - نشرت الفنانة قمر صورًا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلوكٍ صيفيّ بامتياز، مرتديّة بيكيني على شاطئ البحر وذلك في جلسة تصويرٍ جديدة خضعت لها أخيرًا.
وتفاعل روّاد الإنترنت مع صور قمر الجديدة، أمّا هي فأرفقت الصور بعبارة :”
Keep your face always toward the sun and shadows will fall behind you”.
ووصفت نفسها بصورة أخرى بالـ” الفتاة المشتعلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر قمر بالبيكيني على شاطئ البحر.. وتصف نفسها بالـ”الفتاة المشتعلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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