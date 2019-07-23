شاهدوا.. إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من سطح فندق بالطابق الـ 14 في السعودية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:34 مساءً - تمكن رجال الدفاع المدني السعودي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية من إنقاذ سيدة أفريقية من محاولة انتحار من سطح أحد الفنادق، وفق ما اشار موقع “ارم نيوز” .

ولفت الموقع الى ان مغردين سعوديين نشروا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعاً مصوراً لعملية إنقاذ المقيمة.

واستخدم رجال الدفاع المدني رافعة ضخمة لإنقاذ المرأة، التي كانت أعلى المبنى وتمكنوا من إنزالها بسلام وفقاً لموقع “عاجل السعودي”.

وقال وكيل معاذ مدخلي، أحد منسوبي الدفاع المدني إن بلاغاً ورد للدفاع المدني بالواقعة، فيما سبقتهم إلى مكان الواقعة فرقة الإنقاذ حيث تم تأمين الوسائد الهوائية؛ تفادياً لسقوط المرأة.

وأضاف أن المكان الذي كانت فيه المرأة من الصعب الوصول إليه، مشيرًا إلى أنّه قام بالصعود إلى الطابق الـ 14 وحاول تهدئتها، حتى اقتنعت ونزلت معه.