كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:34 مساءً - تفاعلت الاعلامية المصرية ريهام سعيد مع شائعة يتم ترويجها حاليا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها.

ونشرت ريهام سعيد صورة تظهر فيها الى جانب جنازة مع خبر “بعد صراع مع المرض وفاة ريهام سعيد البقاء والدوام لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته”.

وعلقت ريهم على الصورة قائلة: “

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تعلق على شائعة وفاتها: “هم يضحك و هم يبكي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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