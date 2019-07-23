فان ديزل في صدمة ويبكي بعد وقوع حادثة مأساوية خلال تصوير فيلم ” Fast and Furious”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:34 مساءً - وقع حادث مأساوي في موقع تصوير فيلم Fast and Furious باستديو Warner Bros Studios يوم أمس الإثنين، حيث تعرض دوبلير النجم العالمي “فين ديزل” إلى إصابات خطيرة في الرأس.

نُقل دوبلير “فين ديزل” إلى مستشفى لندن الملكي بعد تأديته مشهد مجازفة ما أدى إلى سقوطه من مسافة 30 قدم، حيث يخشى أن كابل الأمان الذي كان موصولًا به قًطع بينما كان يقفز من الشرفة ما أدى إلى ارتطامه بالأرض، وأشار مصدر مُطلع: ” كان من المفترض أن يُترَك جسده مُتدليًا تحت الشرفة عبر الكابل، ثم ينزلق ببطء إلى الأرض، لكنه سقط على الأرض وارتطم رأسه.”

وفق ما نقله موقع “ذا صن”، يٌشار أن “ديزل”، البالغ من العمر 52 عامًا، في صدمة كاملة بعد الحادث الذي وقع أمام ناظريه، حيث صرَّح مصدر أن النجم بدا في حالة يُرثى لها وبكى للمشهد المخيف.



وقرر إيقاف تصوير الفيلم على الفور، وأرسل طاقم العمل إلى المنزل خوفًا من الأسوأ، وتجري الشرطة التحقيقات اللازمة بشأن الحادث باعتباره مشهد جريمة.

وهذه لا تعتبر الحادثة الوحيدة التي تقع للممثلي المشاهد الخطرة ممن ينوبون عن النجوم أنفسهم، فقد توفيت دوبلير النجمة العالمية “تشارليز ثيرون”، وتُدعى “جوي هارييس”- وهي متسابقة أمريكية من أصول إفريقية- أثناء أدائها مشهد خطير بدراجة نارية في فيلم Deadpool، إذ فقدت السيطرة على دراجتها فاصطدمت بقوة بنافذة مبنى برج شاو على طريق الواجهة البحرية بالقرب من جاك بول بلازا وسط مدينة فانكوفر.

من المقرر عرض فيلم Fast & Furious 9 في العام المقبل، ومن بين المشاركين “ميشيل رودريغيز”، “هيلين ميرين”، “تشارليز ثيرون”، و”جون سينا”.

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