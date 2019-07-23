والدة فرح يوسف تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج Arab Idol، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة والدتها.
وعلقت فرح يوسف، على الصورة قائلة: “ماما الغالية”، وحصدت الصورة على اعجاب الآلاف مننتابعيها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها واعجابهم بوالدتها التي لا تزال تحافظ على جمالها وتهتم بشكل كبير بملامحها رغم بروز بعض التجاعيد والانتفاخات في وجهها.
يذكر أن أخر اعمال فرحو أغنية تحمل اسم “بليز”، و هي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا
كما طرحت فرح يوسف أغنية جديدة نهاية العام الماضي بعنوان «الحكاية» من كلمات السيد علي، ألحان محمد شحاته، توزيع أمجد معتز، وميكس إسلام غلاب، كما اطلقت قبلها بأشهر قليلة أول أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «ماكو بحلاتك»، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.
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