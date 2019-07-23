نجوى كرم تشعل ليل أبها بحفل غنائي كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم عسري، في أبها بالسعودية، وذلك على مسرح طلال مداح.

وتألقت نجوى كرم خلال الحفل بفستان ذهبي طويل محتشم، وقدمت باقة مميزة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ورافقتها الدبكة اللبنانية التي تتميز بها نجوى كرم في حفلاتها الفنية.

وعبرت نجوى كرم، عن سعادتها الكبيرة عن كونها أول فنانة عربية تقف على مسرح طلال مداح، في أبها بموسم عسير بالسعودية.

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كما قدمت خلال الحفل، مديلي يجمع أهم أغانيها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني في أغنية مدتها 9 دقائق، وذلك للمرة الأولى.

وداعبت نجوى كرم، الجمهور قائلة: “حد يقرصني حتى أصدق أنني بين الجمهور السعودي الآن”.

وقدمت نجوى كرم خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأشهر أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها طوال الحفل.

الجزء الثاني من الحفل أحياه الفنان العراقي ماجد المهندس، وقدم فيه باقة مميزة من أهم أغانيه التي ردد الجمهور كلماتها معه.