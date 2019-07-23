تعرف على قرار المحكمة في اتهام تامر عاشور بالتهرب الضريبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنان المصري تامر عاشور.

جاء ذلك في المعارضة المقدمة من تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 سبتمبر المقبل.

قرار التأجيل جاء للتصالح، وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

Advertisements

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفاً و269 جنيهاً؛ خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة “أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني”.

وكان تامر عاشور قد قال في أول تعليق له: “يا جماعه انا معنديش اي مشكله مع الضرايب كان في تهرب غير مقصود بسبب ظروف البلد من ٢٠١١ الى ٢٠١٤ وبسبب محاسب نصاب والحمد لله تم دفع الضريبه والغرامه من مده كبيره “.

الفنان المصري أضاف، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “وما يتداول الآن لا أعلم عنه اي شيء ومفيش أي جهة أخطرتني بحاجه وأنا تحت أمر بلدي في أي حاجة