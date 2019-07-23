هبة السيسي تحتفل بعقد قرانها بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الفنانة المصرية هبة السيسي بعقد قرانها على باسل الأمين، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان ضمن الحضور من الفنانين دنيا عبد العزيز في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ونرمين ماهر وزوجها.

وحضر أيضا الفنان حسام فارس وياسمين جمال وياسمين نيازي وحسام خليل ونور وهبة الجبالي وهاني أبو النجا وأحمد فريد كارين نوالي وزوجها المصور سيد شعراوي وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

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هبة السيسي لفتت الأنظار بفستان من تصميم هاني البحيري أظهر جمالها الخلاب، ونشرت الفنانة صور عبر حسابها الخاص على «أنستجرام».

هبة السيسي أنجبت ابنتها هيفين من زوجها رجل الأعمال كريم محمود عام 2013، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك لخلافات بينهما.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1983، حازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم «كتكوت»، بدأت حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب، ومن آخر ا‘مالها: «حليمو أسطورة الشواطئ».