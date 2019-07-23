فن ومشاهير

وفاة والدة الفنانة عزة بلبع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت فجر اليوم الفنانةالثلاثاء ٢٣يوليو، والدة الفنانة المصرية عزة ب السيدة نادية عيسى، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين،  ولم يتم تحديد موعد تلقي العزاء.

Advertisements

يذكر أن الفنانة عزة بلبع، قدمت خلال مشوارها الفني عدداً من الأغنيات الوطنية، وشاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها “أم كلثوم”، و”أماكن في القلب”، و”حديث الصباح والمساء”.

كما شاركت في فوازير “جدو عبده” مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ولها تجارب مسرحية مثل “السيف المفقود”، و”زيارة سعيدة جداً”، و”الوزير العاشق”.

وتعد عزة بلبع الزوجة الثانية للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم حيث انفصلا قبل سنوات من وفاته بعد فترة زواج استمرت عدة سنوات.

7554942e06.jpg
a8b209ca07.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الفنانة عزة بلبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا