وفاة والدة الفنانة عزة بلبع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت فجر اليوم الفنانةالثلاثاء ٢٣يوليو، والدة الفنانة المصرية عزة ب السيدة نادية عيسى، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ولم يتم تحديد موعد تلقي العزاء.

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يذكر أن الفنانة عزة بلبع، قدمت خلال مشوارها الفني عدداً من الأغنيات الوطنية، وشاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها “أم كلثوم”، و”أماكن في القلب”، و”حديث الصباح والمساء”.

كما شاركت في فوازير “جدو عبده” مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ولها تجارب مسرحية مثل “السيف المفقود”، و”زيارة سعيدة جداً”، و”الوزير العاشق”.

وتعد عزة بلبع الزوجة الثانية للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم حيث انفصلا قبل سنوات من وفاته بعد فترة زواج استمرت عدة سنوات.