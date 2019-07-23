مصطفى حجاج يطرح أول أغاني ألبومه الجديد «هتزهزه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المطرب المصري مصطفى حجاج طرح أول أغنية من ألبومه الجديد، يوم الثلاثاء 23 يوليو، والذي يحمل عنوان “هتزهزه” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” تمهيدًا لطرح الألبوم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال مصطفى حجاج أغنية «خطوة» وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ومن جهة ثانية أحيا مصطفى حجاج مؤخرًا حفل غنائي كبير في الغردقة وحظي الحفل بحضور جماهيري كبير، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «خطوة، وزحمة حياتي، ويا منعنع، ويا لوز مقشر، والوجع، ومبحنلهاش، وأنا بتقطع من جوايا، واللى يقدر يتقدر، و100 وش».. وغيرها، وتميز الحفل بأجواء مبهرة واستمر حجاج في الغناء على مدار ما يقارب ساعتين.

ويحيي مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا في النادي الأهلي بالساحل الشمالي يوم 26 من شهر يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.