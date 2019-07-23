نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على محمد عساف يُغني عبد الحليم في بعلبك: أمسية إبداع وأصالة مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: ما بين الحنين إلى الماضي والإشتياق للفن الجميل والأصيل أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا فنيًا استثنائيًا في “مهرجان بعلبك الدولي 2019” تحت شعار “محمد عساف يُغني عبد الحليم حافظ”.

قدّم محمد عساف خلال الحفل 12 أغنية من الأغنيات التي قدمها العندليب الأسمر في الأفلام السينمائية المصرية القديمة، فاستحضر التراث الفني الهام للعندليب الأسمر في أمسية غنائية لا مثيل لها.

أعاد توزيع الأغنيات التي قدّمها محمد عساف على المسرح المايسترو المصري هشام جبر فيما تولى تصميم الفيديوهات المرافقة لها المخرج أمير رمسيس فكان هذا الحدث الفني، هو الأبرز بين الفعاليات التي قُدّمت في “مهرجان بعلبك الدولي 2019″، وذلك لاعتباره تجربة فنية استثنائية مهمّة سلطت الضوء على التراث الفني للعندليب الأسمر بعدما اجمعت اللجان على أن عساف هو الأقدر على أداء هذه الاغنيات.

وأبهر محمد عساف الحضور بصوته أثناء أدائه لأغنية “جبار”، وغيرها العديد من الأغاني التي نذكر منها: “الهوى هوايا، وجانا الهوى، وتوبة ويا قلبي يا خالي، وشغلوني، وبلاش عتاب، وأهواك، ووحياة قلبي وأفراحه، ونعم يا حبيبي وحبك نار”، فنال إعجاب الجمهور بإحساسه ومهارته في الدخول بروحية كل أغنية.

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وسبق أن أحيا محمد عساف حفلًا كبيرًا في مهرجان موازين قدم خلاله مجموعة كبيرة من الأغنيات بحضور أكثر من 30 ألف شخص، كما قدم أغنية خاصة للجمهور المغربي فنالت جميعها إعجاب وتفاعل الحضور معه.

ويستعد محمد عساف لحفل فني كبير في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين مساء 25 تموز/يوليو الجاري، حيث سيقدّم باقة من أجمل الأغاني على المسرح الجنوبي وهو من أعرق المسارح الفنية في العالم العربي.