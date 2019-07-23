لأول مرة بالسعودية.. نجوم الغناء العالمي في مهرجان جدة

في حدثٍ موسيقي غير مسبوق بالمملكة العربية السعودية، أشعل مهرجان الموسيقى الدولي حماس أكثر من 40 ألف من جمهور المعجبين، الذين غصّت بهم مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وتميز الحدث المدهش، الذي استمر 7 ساعات، بالعروض المذهلة من الفنانين العالميين: "ريواير آند وفارسكي، وجانيت جاكسون، وليام باين، وتايغا، وفيوتشر، وفيفتي سنت، وكريس براون، وستيف أوكي".

وتم الإعداد لهذا المهرجان، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، خصيصا لتوحيد عشاق الموسيقى، وإلهام الشباب من خلال تجارب حية ومباشرة.

ويعد الحفل الموسيقي المذهل هو الأضخم من نوعه في المنطقة، والذي أنتج خصيصا للبث العالمي، وسيكون العرض الأول له في جميع أنحاء العالم، أغسطس المقبل.





كانت البداية عند التاسعة مساء مع الدي جيه ريواير آند وفارسكي، إذ تم الترحيب بهما بالهتاف الحماسي من قبل الجمهور.

وعزف الثنائي مزيجا من الأغاني مثل: "We Will Rock You"، و"The White Stripes - Seven Nation Army"، قبل مزج "One Kiss" لدوا ليبا، وكالفن هاريس.

ونشر فارسكي لاحقا في صفحته على "فيسبوك" الانطباع الرائع عن المهرجان قائلا: "مهرجان جدة العالمي في المملكة العربية السعودية كان مميزا للغاية! لا يمكن للكلمات أن تصف الحب الذي شعرنا به، لقد حققنا نجاحا كبيرا في أول ظهور لنا في المملكة".





كانت الفقرة الثانية في الليلة الغنائية العالمية، للفنانة جانيت جاكسون، التي اعتلت المسرح، وألهبت حماس الجمهور بغنائها، اشتمل أداءها على أغنيتي "All For You"، و"Made for Now"، وهي من أحدث أغانيها.

وتفاعلت جانيت مع حماس الجمهور، معلنة حبها لمدينة جدة بعبارة "أحبك يا جدة"، بعد ذلك، عرض ليام باين، الذي قدم مزيجا من الأغاني، مجموعته الصوتية الرائعة، ما شجع الجمهور خاصة عندما غنى "Drag Me Down"، و"Shape of You"، لـ"إد شيران".





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وأعرب باين عن إعجابه الكبير بالجمهور السعودي، الذي تفاعل مع أدائه، وقال: "الحشد هنا مذهل، وأريد أن أقول شيئا مهما، وهو أن الموسيقى فعلا عامل مهم في توحيد الناس، وأني سعيد بوجودي معكم هنا الليلة".

وبعد الأداء المثير لليام، هتف الجمهور مطالبا بـ"تايغا"، خاصةً أن عددا كبيرا من الجمهور كان ينتظر فقرته بشغف، وتفاعل تايغا مع هذا الحب الجماهيري، وأدى بعض الأغاني المفضلة لدى المعجبين، بما في ذلك: "Ice Cream Man"، و"Taste"، و"Rock City"، و"Hookah".





بعد مجموعة تايغا مباشرة، ازداد حماس الجمهور مرة أخرى عندما بدأ مغني الراب فيوتشر، بتشكيلة السوبر على المسرح.

قدم مغني الراب بعض أغانيه الشهيرة مثل: "Jump man"، و"Low Life"، و"Mask Off"، وظهر فيوتشر مذهولا عندما شاهد تجاوب الجمهور مع أدائه وترديدهم لكلماته.

وبلغ الحماس الجماهيري ذروته مع وصول "50 سنت" إلى المسرح، إذ نقلت الموجات الإيجابية إلى مستوى آخر، وطلب من الجمهور أن يهتفوا باسمه، وأخبرهم بأنه قد سمى نفسه 50 هللة بدلا من 50 سنت، وهو الاسم الذي أعلنه في تغريدة له من قبل، معربا عن حبه لهذا الاسم الجديد.





وفي الفقرة التي تلتها، شعر كريس براون بنوعٍ من الزّهْو على خشبة المسرح مع هتاف الجمهور وتشجيعهم. افتتح النجم الأمريكي وصلته بأغنية "Beautiful People"، التي كانت تعبيرا عن الطاقة الإيجابية التي أبداها الجمهور، ومن ثم قدم مجموعة من الأغاني، التي تضمنت "Loyal" مع ليل واين، وتايغا.

اختتم مهرجان جدة للموسيقى فقراته مع مجموعة ملهمة من أداء الدي جي الأمريكي ستيف أوكي، وأظهر الجمهور الكبير مزيدا من الحماس والشغف، خاصة بعدما فاجأ ستيف الجمهور بالأداء المشترك مع الفنانة السعودية داليا مبارك، التي انضمت إليه على خشبة المسرح.





وأعرب أوكي عن امتنانه الكبير للجمهور السعودي، الذي انتظر أداءه حتى الساعات الأولى من الصباح، قائلا: "لدي شعور بأنني أملك الكثير من المعجبين هنا في المملكة العربية السعودية".

وحظي المهرجان الذي عقد للمرة الأولى على مستوى المملكة بإقبال منقطع النظير. ومن المقرر أن يستمر بصورة سنوية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واختتمت هذه الفعالية الكبيرة فعاليات موسم جدة، أحد مواسم السعودية، التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.