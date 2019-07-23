كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس في قمة الإنسجام في ايطاليا

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Jul 23, 2019
رصدت عدسات الكاميرات النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، 49 عاما، وزوجها مايكل دوغلاس، 74 عاما، اثناء توجههما لحضور حفل عيد ميلاد احد الاصدقاء في كابري – ايطاليا.
وظهرت “زيتا جونز” وهي الى جانب “دوغلاس” في قمة الانسجام والحب وبدا على النجمين أنهما لا زالا مغرمان ببعضهما البعض.
ومن المقرر أن يحتفلا في تشرين الثاني بالذكرى السنوية الـ 19 لزواجهما.
وكان دوغلاس قد اكد في مقابلة سابقة له أنه وزوجته يعيشان أجمل أيام حياتهما، وأنهما استطاعا استئناف حياتهما الزوجية التي دامت 18 عاماً، على الرغم من كل الظرف الصعبة التي مرت عليهما.
يذكر أن مايكل وكاترين انفصلا لفترة قصيرة عام 2013 بعد مرورهما بفترة عصيبة نتيجة لضغوطات حياتية ناتجة عن إصابة كاترين بمرض نفسي، ومعاناة مايكل مع مرض سرطان اللسان.
ولمايكل وكاترين ابنان هما ديلان 18 عاماً، وكاريس 15 عاماً، علماً أن لمايكل ابناً آخر من زوجته السابقة يدعى كاميرون، ويبلغ من العمر40 عاماً.
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