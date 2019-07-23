بوسي تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي

تستعد المطربة بوسي، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في أحد الشواطئ بالساحل الشمالى.

ومن المقرر أن تقدم بوسى خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "آه يا دنيا، آلو

آلو، إجازة، تعالى، عبده، شيكولاتة" وغيرهم العديد من أغانيها.

ويذكر أن الفنانة بوسي تستعد لعرض فيلم جديد خلال عيد الأضحى القادم تحت عنوان "أنت حبيبي وبس" ويشاركها البطولة الفنان محمود الليثي.

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