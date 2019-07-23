شيري عادل تنفي طلاقها من معز مسعود

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""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة شيري عادل انفصالها عن زوجها معز مسعود عبر فيديو نشرته من خلال خاصية الـ"Story" على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتم تداوله أيضاً على "فيسبوك". حيث ظهرا معاً في أحد المطاعم وبحالة ود ووفاق أثناء عملهما على مشروع فني جديد. وقال "مسعود" في الفيديو: "ده بجد انتي مجنونة.. خلينا نشتغل".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.