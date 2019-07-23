دوللي شاهين تستعد لطرح "الحاجة داعيالك"

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة دوللي شاهين لطرح أغنيتها الأولى منذ عام. وهي بعنوان "الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم، وألحان، تومي وتوزيع أشرف البرنس، ومن إنتاج دوللي شاهين التي تظهر في الفيديو كليب الجديد بشكلٍ مختلف يغلب عليه الطابع الريفي ليتناسب مع مضمون الأغنية التي ستطرحها على القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة في الأسبوع المقبل



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.