كميل سلامة يأخذ دور عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني

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""الخليج 365"" من بيروت: يحلّ الممثل اللبناني كميل سلامة بديلاً عن الممثل المصري الراحل ​عزت أبو عوف الذي داهمه الموت قبل أن يفي بالتزامه كضيف شرف​ بفيلم الفنان المصري ​تامر حسني​ الجديد الذي يحمل إسماً مؤقتاً هو "كل سنة وأنت طيب".

وحدد مخرج العمل ​سعيد الماروق​ يوم الخميس المقبل موعداً لتصوير آخر مشاهد الفيلم، للإنتقال الى مرحلة المونتاج والمكساج وتحضير العمل للعرض في عيد الأضحى المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم كوميدي لا يخلو من الحركة والاثارة والمغامرة. وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وصُوِّرَت معظم أحداثه في العاصمة بيروت. ويشارك في بطولته إلى "حسني" الفنانون زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح.