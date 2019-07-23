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بوسى شلبى تعبر عن سعادتها لاحتفال الإسكندرية بـ محمود عبد العزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة الإسكندرية، خلال احتفالها بالعيد القومى، صورًا للنجم الراحل محمود عبد العزيز، فى عدة شوارع بالمحافظة، كونه أحد أبنائها البارزين.

وعبرت الإعلامية بوسى شلبى عن سعادتها من وضع صورة النجم الراحل فى شوارع المحافظة "وكتبت على الصورة قائلة "العيد القومى فى الإسكندرية ترفع صور ابن الإسكندرية الغالى.. شكرًا محافظ الإسكندرية وأهل الإسكندرية الغالين"، كما علق الفنان محمد رجب على الصورة، وكتب قائلا: "الله يرحمه ويغفر له".

جدير بالذكر أن النجم الراحل محمود عبد العزيز ولد فى حى الورديان غرب الإسكندرية، وتعلم فى مدارس الحى ثم انتقل إلى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.


بوسى شلبى
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