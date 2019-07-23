شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن الإعلان الرسمى لفيلمها الجديد The Goldfinch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO التليفزيونية، عن فيلمها الجديد القادم بعنوان The Goldfinch، بطولة النجمة العالمية نيكول كيدمان، والمقرر عرضه يوم 12 سبتمبر المقبل عبر الشبكة، ضمن خطة تطويرها للعام الحالى.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من النجوم بجوار كيدمان، فى مقدمتهم النجمة العالمية سارة بولسون، والنجم أنسيل ألجورت، والممثل فيين ولفهارد، والممثل لوكا ويلسون.

وستؤدى كيدمان شخصية " باربورا"، بينما سيؤدى ألجورت شخصية "ثيدور ديكر"، وستدور الاحداث ضمن نمط درامى، حول طفل يسرق لوحة فنية من متحف المتروبوليتان للفنون فى مدينة نيوروك، لطائر صغير لا تقدر بثمن، ويحمل فى ذكراه لحظة قتل والدته فى تفجير داخل المتحف وهو فى عمر الثالثة عشر.

Advertisements