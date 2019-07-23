شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كاترين زيتا جونز وزوجها فى عيد ميلاد رجل الأعمال لورانس سترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصوريين النجمة كاترين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس فى حفل عيد ميلاد رجل الأعمال لورانس سترول فى إيطاليا، وبدا على النجمين أنهما لا يزالا مغرمان ببعضهما البعض.

آخر أعمال كاترين كان بطولة مسلسل "ملكة أمريكا" وهو التجربة الدرامية الأولى من إنتاج فيس بوك التى قرر مالكها مارك زوربيرج دخول عالم الفن والدراما تحديداً عبر هذا المسلسل ووقع اختياره على كاترين لتقوم ببطولته.

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المسلسل يتعرض إلى حياة ملكات الجمال من خلال مسابقة أقيمت فى أمريكا بين الفتيات تخللها مواقف كوميدية عديدة.