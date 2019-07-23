شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما وأحلام الشباب فى مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح الرومانى بالإسكندرية يقدم فريق بلاك تيما حفلا فى الثامنة مساء غد الأربعاء 24 يوليو يتضمن باقة من أشهر أعماله الخاصة التى تعبر عن قضايا وأحلام الشباب منها "أخبار أهرام جمهورية، أنت فاكرنى هندى، بحار، زحمة، قول آه، كل مرة" وغيرها.

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فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة اعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده، ويعد أحد الفرق الفنية الشابة التى تقدم مزيج مميز من الموسيقى فى شكل خاص وأساليب مختلفة، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الأوسط.