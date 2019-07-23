شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام من الشائعات .. شيرى عادل تنفى بالفيديو طلاقها من معز مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة شيرى عادل عن صمتها لترد على شائعات طلاقها من الداعية الإسلامى معز مسعود، حيث نشرت فيديو بدون تعليق يجمعهما معا على حسابها الخاص فى "إنستجرام" وذلك بعدم عام كامل من الشائعات.

ظهرت شيرى عادل فى مقطع الفيديو عبر خاصية ستورى على "إنستجرام"، بجوار زوجها معز مسعود، والذى فوجئ بالتصوير، وقال لها وهو يضحك "ده بجد إنتى مجنونة ممكن نشتغل"، وهو رد واضح منها وصريح ينفى كل ما تردد حول طلاقهما، كما تساءل متابعيها عن العمل الذى يجمعهما سويا.

يذكر أن الداعية معز مسعود، تزوج من الفنانة شيرى عادل فى منتصف شهر يوليو من العام الماضى، وكان الإعلان عن خبر الزواج مفاجئاً ودون أى مقدمات.