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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل الفنان صلاح عبد الله بذكرى ثوره 23 يوليو، مغردًا على صفحته الشخصية بـ"تويتر".
قال صلاح عبد الله: "إلى مواليد الثمانينيات وما بعدها، تعرف إيه عن بكرة غير إنه إجازة".
يمثل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952، والتي قاد فيها الجيش المصري الثورة ضد الحكم الملكي وتحرير الشعب المصري من أوضاعه التي طغى عليها الاستبداد والفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله: "مواليد الثمانينيات وما بعدها يعرفوا إيه عن 23 يوليو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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