بالفيديو.. منة فضالي تواصل تدريبات الملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365 تحرص الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات خلال الأيام الماضية وهي تمارس التمارين الرياضية. ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بالملابس الرياضية وهي تمارس التدريبات على الملاكمة، بمساعدة مدربها. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، بجانب جمال سليمان، وصابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين، بجانب مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين وصلاح عبدالله، إخراج تامر حمزة.

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