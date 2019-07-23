إنجي علي: "فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طلبت المذيعة إنجي علي من الجمهور الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي الذي يمر بأزمه صحية خلال هذه الأيام، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وكتبت إنجي: "فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن. اللهم اشفه وعافه واعفُ عنه". فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل عدة أشهر، وأكد أنه سيحارب المرض وسينتصر عليه.

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